Samsung Galaxy Z Fold 6: svelati peso, display e design

C'è una forte curiosità intorno ai nuovi pieghevoli che Samsung lancerà nel mese di luglio. In particolare, il colosso coreano avrebbe lavorato per superare alcune criticità dei modelli precedenti. In tal senso, stando alle ultime indiscrezioni, Galaxy Z Fold 6 dovrebbe avere un peso complessivo inferiore rispetto al predecessore ed un display più ampio.

Secondo il noto tipster Ice Universe, il futuro pieghevole di Samsung peserà appena 239 grammi, ovvero quanto OnePlus Open (e 6 grammi in più rispetto al "fratello" Galaxy S24 Ultra). Galaxy Z Fold 5, invece, raggiungeva il peso di 253 grammi. Passando ai display, lo schermo interno potrebbe avere una diagonale da 7,6" in 7:6: dunque, apparirà meno quadrato rispetto a quello del modello precedente da 5:6. Il display esterno da 6,3" sarà in 22:9, quindi risulterà meno verticale rispetto ai 23.1:9 di Z Fold 5. Tra l'altro, entrambi i pannelli beneficerebbero di una risoluzione migliorata.