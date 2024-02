Samsung sta preparando un Ultra pieghevole

Questa voce è stata raccolta anche durante il Mobile World Congress 2024 , dove alcuni avrebbero riferito della strategia di Samsung circa il nuovo pieghevole. In effetti, alcune settimane fa, trapelò una notizia secondo cui era presente una variante di Galaxy Z Fold 6 col nome in codice "Q6A" , accanto alla variante standard contraddistinta dal nome in codice di "Q6".

In estate dovrebbe debuttare il nuovo pieghevole di Samsung : ci riferiamo a Galaxy Z Fold 6. Le indiscrezioni sul dispositivo di certo non sono mancate, tuttavia è stata l'ultima a destare una certa curiosità. In particolare, sembrerebbe che l'azienda coreana stia pensando di lanciare il dispositivo in due versioni: standard ed Ultra.

Per quanto riguarda le possibili differenze tra i due modelli, si potrebbe ipotizzare un display più grande per la variante Ultra, la S-Pen integrata, un comparto fotografico ancora più performante e magari una batteria più prestante. Ovviamente nulla esclude che Samsung potrebbe optare anche per un design diverso. In tal senso, non sono mancate alcune critiche sull'aspetto dell'attuale Galaxy Z Fold 5, ritenuto forse un pò troppo conservativo rispetto ai modelli offerti dalla concorrenza.

In ogni caso, la conferma ufficiale da parte di Samsung ancora non è arrivata: dunque, non è escluso che la possibile esistenza di una variante Ultra di Galaxy Z Fold 6 potrebbe anche non concretizzarsi mai.