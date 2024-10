Galaxy Z Fold Special Edition ufficiale: più sottile e fotocamera più potente, ma rimarrà una chimera

Galaxy Z Fold Special Edition: cosa cambia

Sin da quando abbiamo appreso i primi rumor, abbiamo capito che con questa edizione speciale di Fold 6 Samsung aveva in mente di ottimizzare alcuni aspetti del suo pieghevole di punta, in modo da essere anche più competitivo con i suoi rivali. Parliamo chiaramente dello spessore del dispositivo.

Ma non finisce qui, anzi. Il nuovo pieghevole di Samsung arriva con uno schermo rinnovato . Si parla di un pannello LTPO AMOLED 2X da 6,5 ​​pollici , più grande rispetto a quello di 6,3 pollici che abbiamo visto sulla versione standard. Per quanto riguarda lo schermo principale, quello che si vede aprendo il dispositivo, troviamo un pannello da ben 8 pollici . Entrambi gli schermi supportano un refresh rate fino a 120 Hz , e sono protetti da un Gorilla Glass Victus 2.

Il comparto connettività festeggia l'integrazione del supporto al Wi-Fi 7 . Non ci sarebbero cambiamenti per il comparto batteria.

Per il sensore grandangolare da 12 megapixel arriva la gradita integrazione dell'autofocus . Sotto al cofano troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy , la RAM ammonta a 16 GB e lo storage interno a 512 GB.

Galaxy Z Fold Special Edition: prezzo e disponibilità

Qui arrivano le note dolenti, soprattutto per coloro che iniziavano a sperare di mettere le mani sulla nuova edizione speciale del pieghevole di Samsung. Il nuovo Galaxy Z Fold Special Edition infatti arriva esclusivamente per il mercato sudcoreano, e in futuro forse arriverà in Cina. Non è stato menzionato alcun piano per portarlo ufficialmente nel mercato europeo.

Il prezzo di lancio corrisponde all'equivalente di circa 2.000 euro, in linea con il prezzo di lancio della versione standard, e l'unica colorazione disponibile sarà Black Shadow.