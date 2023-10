Samsung Game Launcher ha un nuovo nome, e non sarà l'unica novità

Arrivano delle novità su Game Launcher perché Samsung ha deciso di dargli un nuovo nome. Questo sarà Gaming Hub, un nome che richiama a un concetto di gaming più ampio e che dovrebbe portare anche ad altre novità più funzionali, ma che ancora non sono state illustrate da Samsung.

Il cambio di nome in Gaming Hub sta arrivando con l'aggiornamento alla One UI 6.0 sui dispositivi Samsung, quella basata su Android 14 che è arrivata già per la serie Galaxy S23 anche in Italia.

Sottolineiamo che si tratta di un cambio nome per Game Launcher su smartphone e tablet, e non per il Game Launcher che troviamo sulle smart TV Samsung.