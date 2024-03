I vostri Galaxy stanno per diventare il centro per il gioco su cloud

Se avete un TV Samsung recente, sicuramente saprete che potete usarlo come hub per il gioco su cloud grazie a Samsung Gaming Hub. L'app consente infatti di accedere comodamente a vari servizi supportati, come Xbox Cloud Gaming e GeForce Now, e ora sta per arrivare sui telefoni Galaxy (a proposito, sapete come riprodurre i videogiochi Xbox su altri dispositivi con Cloud Gaming?). Ad annunciarlo è stata la stessa Samsung durante la Game Developers Conference, anche se non sono state condivise date o molti dettagli. Quello che sappiamo è che attraverso il Gaming Hub si potrà accedere ai propri giochi con facilità, o scoprire nuovi titoli grazie a una funzione chiamata Instant Plays. Da quello che si può capire dall'immagine condivisa, è possibile che Instant Plays riguardi i giochi cloud.

Samsung Gaming Hub. Fonte: Samsung

Ma il Gaming Hub non permetterà solo di accedere a questi titoli. Qui appariranno anche i giochi scaricati dal Play Store o dal Galaxy Store, quindi non dovrete fare altro che avviare questa app per avere a disposizione tutti i vostri titoli preferiti, "con una pratica barra degli strumenti per accedere ai giochi recenti".

Samsung Gaming Hub. Fonte: Samsung

Infine l'Hub vi avviserà su tutto quello che riguarda i servizi e i giochi che utilizzate e vi invierà ricompense esclusive con un accesso speciale a buoni sconto, estrazioni a premi e altro.

Samsung Gaming Hub. Fonte: Samsung