Samsung porta il cloud gaming alle smart TV del 2020: Gaming Hub in arrivo

Samsung riveste un ruolo in primo piano in tanti settori della tecnologia, partendo dagli smartphone e arrivando alle smart TV. E proprio a proposito di smart TV sono arrivate delle novità che riguardano la possibilità di giocare.

Stiamo parlando ovviamente di Samsung Gaming Hub, la piattaforma del gigante sudcoreano che permette di riprodurre in streaming titoli di gioco direttamente sulla smart TV senza la necessità di disporre di una console o di un hardware specifico per il videogioco. Dal suo lancio Samsung ha collaborato con Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW e Google Stadia (ormai defunta) per offrire sempre più contenuti con il suo Gaming Hub