La migliore app per la personalizzazione di Samsung arriva sul Play Store

La novità consiste nel fatto che Good Lock arriva ufficialmente sul Play Store , una novità sicuramente non scontata. Finora infatti, Good Lock è stata disponibile esclusivamente sul Galaxy Store , lo store delle app che Samsung mette a disposizione per i suoi modelli di smartphone e tablet.

Da tempo conosciamo Good Lock come una delle migliori app per la personalizzazione . E sappiamo che l'app è un'esclusiva dei dispositivi di Samsung. Torniamo a parlarne perché è appena arrivata un'interessante novità proprio per Good Lock.

Come potete vedere dagli screenshot in basso, ora Good Lock si trova ufficialmente anche sul Play Store. Al momento l'app è disponibile sul Play Store sotto forma di anteprima. Segno che Samsung potrebbe averla lanciata in via preliminare, magari per testare se ha senso tenerla anche sul Play Store o se renderla disponibile solo sul suo Galaxy Store.

Altra notizia positiva riguarda i moduli di Good Lock. Tali moduli sono ovviamente necessari al funzionamento di Good Lock: ognuno di questi moduli permette di personalizzare un aspetto specifico dell'interfaccia One UI, come la parte grafica, la tastiera, le gesture, e tanto altro.