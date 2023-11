La più potente app di personalizzazione Samsung è un successo

Sin dalla sua nascita Android si è distinto particolarmente per le tante possibilità di personalizzazione. Da sempre è stato possibile cambiare launcher, così come creare cartelle, widget e personalizzare le icone.

Samsung è un leader nel settore smartphone Android, e come tale si distingue anche sull'aspetto della personalizzazione. Da qualche anno ormai l'azienda ha riportato in auge Good Lock, una sua app storica che serve per personalizzare l'interfaccia grafica sui suoi dispositivi Android.