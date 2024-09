Samsung sfida lo scetticismo a IFA 2024: come l'IA migliorerà la vita di tutti

L'evento "AI for All" a IFA 2024 sottolinea l'impegno di Samsung per democratizzare l'intelligenza artificiale

Nonostante lo scetticismo diffuso sull'integrazione capillare dell'intelligenza artificiale nella vita quotidiana, Samsung si mostra fermamente convinta che l'IA rappresenti il futuro per migliorare il benessere delle persone. Del resto, non è l'unica azienda a pensarlo. Infatti, durante l'evento "AI for All" a IFA 2024 a cui abbiamo assistito, l'azienda ha evidenziato come l'IA possa andare oltre i confini dell'innovazione per diventare una risorsa tangibile e accessibile, capace di semplificare e ottimizzare le attività di ogni giorno, dall'intrattenimento alla gestione della casa, fino alla sostenibilità ambientale. Entro la fine del 2024, prevede che 200 milioni di dispositivi Galaxy saranno dotati di intelligenza artificiale. Secondo Samsung, il potenziale dell'IA sta proprio nella sua capacità di adattarsi alle esigenze degli utenti, aprendo nuove possibilità per un domani più intelligente e connesso, tale per cui tutti hanno da guadagnarci. Lo ha fatto con dimostrazioni concrete, presentando una serie di nuovi prodotti, dai TV 8K (qui i migliori TV 8K del 2024) alle lavasciuga smart, tutte alimentate dall'intelligenza artificiale.

I TV 8K con IA e i proiettori

Anzitutto, Samsung ha annunciato una gamma di TV 8K di nuova generazione, dotati di processori IA ancora più potenti. Questi televisori sono progettati per analizzare e ottimizzare i contenuti in tempo reale, migliorando la qualità delle immagini e del suono, soprattutto tramite la tecnologia Adaptive Sound, per mezzo della quale l'audio viene ribilanciato automaticamente, nel caso, ad esempio, vogliate far risaltare le voci rispetto ai suoni ambientali. Una problematica che affligge spesso alcune serie TV (soprattutto italiane), dove il bilanciamento del suono non è proprio dei migliori. In più, sul palco è stato mostrato un filmato di repertorio di Albert Einstein, i cui algoritmi dell'IA non solo adattavano il formato e la definizione agli standard odierni, ma riuscivano anche a tradurre il discorso in varie lingue, tutto in tempo reale. I nuovi TV 8K di Samsung, poi, sono anche pensati per connettersi in modo intelligente con altri dispositivi domestici, permettendo agli utenti di gestire e sincronizzare facilmente i propri apparecchi attraverso un'unica interfaccia centralizzata. È stata aperta una parentesi anche sui proiettori Premiere 9 e Premiere 7, i quali portano la tecnologia laser avanzata nel campo dell'home entertainment, offrendo una risoluzione 4K con proiezioni fino a 130 pollici. Incorporano ovviamente le funzionalità IA, tra cui l'Upscaling, che migliora i contenuti fino a una qualità 4K, e Vision Booster, che regola luminosità e contrasto per una visione ottimale in varie condizioni di luce.

Bespoke AI Laundry Combo

Nel segmento degli elettrodomestici per la casa, ciò che ha stupito di più è l'annuncio della Bespoke AI Laundry Combo, una lavasciuga all-in-one che integra l'IA e la tecnologia a pompa di calore per garantire un'esperienza di lavaggio più efficiente e comoda rispetto agli standard. Questa nuova soluzione combina una lavatrice da 18 kg e un'asciugatrice da 10 kg in un unico dispositivo, riducendo l'ingombro e massimizzando l'efficienza energetica. Grazie alla funzione AI Wash & Dry, la Bespoke AI Laundry Combo è in grado di rilevare automaticamente il peso, la tipologia dei tessuti e il livello di sporco, ottimizzando l'uso di acqua e detergente senza richiedere l'intervento dell'utente. Il sistema si adatta anche alla fase di asciugatura, regolando automaticamente la temperatura e i tempi in base ai materiali e al peso del carico. La tecnologia a pompa di calore permette un significativo risparmio energetico, raggiungendo la classe energetica A e riducendo i tempi di asciugatura fino al 60% e i consumi fino al 75% rispetto alle lavasciuga tradizionali. Inoltre, l'integrazione con l'app SmartThings e la modalità AI Energy Mode offre agli utenti un ulteriore risparmio energetico. Il display touch a colori da 7" funge da hub centrale per il controllo del ciclo di lavaggio, il monitoraggio del consumo di acqua ed energia, e la personalizzazione delle impostazioni. L'aggiornamento di Bixby consente agli utenti di utilizzare comandi vocali naturali, eliminando la necessità di attivare l'assistente vocale con frasi come "Ciao Bixby". Ora, basta semplicemente avvicinarsi e dare un comando diretto, migliorando la praticità d'uso. Bespoke AI Laundry Combo sarà disponibile a partire dal quarto trimestre 2024 ad un prezzo ancora da ufficializzare in Italia.

Samsung Galaxy Book4 Edge e Galaxy Book5 Pro 360

Samsung Galaxy Book4 Edge

Samsung amplia la sua gamma di laptop con l'introduzione del Galaxy Book4 Edge da 15'', il nuovo dispositivo compatto e potente che combina le funzionalità avanzate di intelligenza artificiale con un design leggero ed elegante. Dotato del nuovissimo processore Snapdragon X Plus 8-core, il Galaxy Book4 Edge integra tecnologie IA che migliorano produttività e creatività, assicurando un'esperienza utente senza precedenti. Grazie alla connettività dell'ecosistema Galaxy, gli utenti possono godere di un flusso di lavoro ottimizzato e un'interazione fluida tra laptop e smartphone, mentre la sicurezza multilivello di Samsung Knox protegge i dati personali. Disponibile a partire da ottobre 2024, il Galaxy Book4 Edge si distingue per il suo display FHD da 15,6 pollici, una batteria a lunga durata con Super-Fast Charging e una gamma completa di porte per la massima connettività.

Galaxy Book5 Pro 360

Contestualmente, Samsung ha svelato anche il Galaxy Book5 Pro 360, il primo laptop della nuova serie Galaxy Book5, che porta le prestazioni IA a un livello superiore grazie al processore Intel Core Ultra Serie 2 ed una NPU potenziata. Il Galaxy Book5 Pro 360 offre oltre 300 funzionalità IA per creatività, produttività e intrattenimento, oltre a una GPU Intel ARC. Il design è pensato per la massima portabilità e comodità, con un display Dynamic AMOLED 2X e una batteria a lunga durata che consente fino a 25 ore di utilizzo. Sarà disponibile in mercati selezionati a partire dal 24 settembre 2024 e in Italia da gennaio 2025.

Music Frame WICKED Edition

È stato dato poi spazio sul palco al Music Frame WICKED Edition, una edizione limitata dell'altoparlante wireless già sul mercato che celebra l'uscita del nuovo film WICKED, previsto nelle sale italiane dal 21 novembre 2024. La confezione dell'edizione speciale include una cornice a tema WICKED, tre cartoline fotografiche autografate e una foto esclusiva disponibile solo con Music Frame WICKED Edition. Per quanto riguarda il prodotto in sé, si tratta di uno speaker con Alexa e Chromecast integrati, che segue la filosofia dei TV The Frame, visto che è dotato di un design che consente al prodotto di integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente. È poi dotato di tecnologia Dolby Atmos, che offre un'esperienza audio multidimensionale, anche grazie alla funzione Q-Symphony, che consente di sincronizzare l'audio con altri dispositivi Samsung, come soundbar e schermi compatibili. In più, con SpaceFit Sound Pro e Adaptive Sound, lo speaker ottimizza automaticamente l'audio in base all'acustica della stanza e al contenuto riprodotto. Music Frame WICKED Edition sarà in vendita prossimamente sul sito Samsung e in alcuni punti vendita selezionati.

Vale la pena approfondire

