Samsung Internet si aggiorna su Android con una novità per la barra degli indirizzi

In particolare, dopo l'aggiornamento alla versione 23.0.8.2 , potrete vedere l'immagine del vostro profilo Samsung alla destra della barra degli indirizzi. Premendo sull'icona, accederete al vostro profilo , dove sarà possibile visualizzare e modificare le impostazioni come l'immagine del profilo, i metodi di pagamento, le opzioni relative a Samsung Pass, Trova il mio cellulare e tanto altro. Questa scorciatoia, però, sarà visibile soltanto quando la barra degli indirizzi è vuota. Se si apre un sito web, infatti, la scorciatoia scomparirà ed occorrerà premere il pulsante home nel pannello di controllo inferiore per rivederla.

Quest'ultimo update non dovrebbe includere ulteriori novità, anche se i possessori degli ultimi Galaxy S24 avranno accesso a funzionalità esclusive come la sintesi delle pagine web e migliori capacità di traduzione. Non si sa ancora se queste funzioni arriveranno anche su altri dispositivi tramite l'aggiornamento alla One UI 6.1.

Infine, per aggiornare Samsung Internet all'ultima versione è sufficiente accedere al Galaxy Store e recarsi nella sezione Aggiornamenti (l'update dovrebbe essere disponibile anche via Play Store).