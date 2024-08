Brutta notizia per Samsung Keyboard: è svanita una delle funzionalità più apprezzate!

Samsung Keyboard per Android è senz'altro una delle più app già complete. Tra i punti di forza, ad esempio, si può segnalare il supporto alle terze parti , che consentono agli utenti di accedere più velocemente ad alcune funzionalità. A riguardo, però, le cose stanno per cambiare visto che nelle scorse ore Samsung ha rimosso diverse delle attuali estensioni.

Tutte le estensioni rimosse dalla tastiera di Samsung

Nella fattispecie, Samsung ha rimosso le estensioni per Spotify, Grammarly e YouTube. A riguardo, non ha rilasciato alcuna comunicazione. Per chi non lo sapesse, Grammarly è un'estensione che permette di rilevare automaticamente gli errori grammaticali e di conseguenza fornisce dei suggerimenti.

L'estensione di Spotify, invece, permette di cercare il titolo di una canzone direttamente dalla piattaforma, consentendo di condividere il brano con qualcuno tramite la Samsung Keyboard. Dunque, questa estensione evitata all'utente di aprire l'app e di effettuare vari passaggi. L'estensione dedicata a YouTube, infine, funzionava in maniera molto simile a quella di Spotify.

Non è ancora chiaro il motivo di questa decisione da parte di Samsung, tuttavia è probabile che sia stata presa per la tutela dei bambini.Difatti, le estensioni avrebbero potuto permette di aggirare il parental control, accedendo quindi a contenuti inappropriati per la loro età.

In ogni caso, si tratta di una notizia non proprio felice visto che queste estensioni rappresentano una certa utilità, anche perchè la tastiera di Samsung è tra le app più utilizzate su Android. Non si sa se in futuro Samsung tornerà sulla propria scelta oppure no. Staremo a vedere.