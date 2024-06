Samsung imita Sony e lancerà una versione Slim del suo Fold

Samsung non vuole di certo perdere lo scettro di leader del mercato dei pieghevoli, che però sta vedendo una concorrenza in grado di offrire delle valide alternative, che potete consultare all'interno della nostra selezione di migliori smartphone pieghevoli .

Perciò, in estate sarà possibile scoprire i Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6 , mentre, stando a quanto riportato dal noto leaker Ice Universe su X , in autunno dovrebbe essere il turno del Galaxy Z Fold 6 Slim .

Lo smartphone dovrebbe essere lanciato ad ottobre, quindi qualche mese dopo il lancio della sesta generazione del Fold, e dovrebbe avere un display più grande degli attuali 7,6 pollici presenti sulle scorse generazioni.

Inoltre, il Galaxy Z Fold 6 Slim dovrebbe essere più leggero e più sottile del Galaxy Z Fold 6, perché non avrà il supporto alla S Pen e, di conseguenza, non avrà bisogno del digitalizzatore necessario per la S Pen e, infine, dovrebbe dire addio al processore di Qualcomm in favore di un SoC Exynos.

La mancanza di questi elementi cambia sostanzialmente il dispositivo, rendendolo presumibilmente anche più economico, e questo fattore potrebbe convincere più persone a passare a un pieghevole, ma non sappiamo se sarà disponibile in tutto il mondo: infatti, secondo il leaker, sarà lanciato in Cina con il nome di Samsung W25.