Samsung lancia Galaxy Book 4 in Europa, ma ci lascia all'asciutto

I nuovi gioielli presentati da Samsung nel settore notebook, ovvero la famiglia Galaxy Book 4, è pronta a sbarcare in Europa. Peccato che non sia una buona notizia per chi li attende anche in Italia.

Nelle ultime ore Samsung ha annunciato che la serie Galaxy Book 4, ovvero i nuovi PC portatili top di gamma che sono stati presentati ufficialmente a inizio anno in Corea del Sud, sta per arrivare anche in Europa.