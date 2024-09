Samsung lancia Galaxy S24 FE e i tablet Galaxy Tab S10: parola d'ordine Galaxy AI

Dopo tantissimi rumor e tanta attesa, Samsung ha svelato ufficialmente il nuovo Galaxy S24 FE e i due nuovi tablet Galaxy Tab S10+ e Galaxy Tab S10 Ultra. Dopo il successo di Galaxy S24, la versione Fan Edition arriva per offrire funzionalità di punta a un pubblico più ampio, mentre i nuovi tablet S10 si distinguono per la loro potenza, l'immancabile S Pen integrata e le ottime cover con tastiera (opzionali). E poi, ovviamente, Galaxy AI è la parola d'ordine per tutti: vediamo più da vicino le caratteristiche di questi dispositivi.

Galaxy S24 FE si presenta con un display Dynamic AMOLED da 6,7" (più grande del normale S24 e di S23 FE), e ha un processore Exynos 2400e, ossia una versione leggermente depotenziata del chipset a 4nm già presente sugli S24. Ottima la presenza di una camera di vapore più grande, che migliora il raffreddamento e garantisce prestazioni elevate più a lungo, ma anche l'abbondante batteria da 4.700 mAh.

Ma, ancora una volta, la vera star è la Galaxy AI, ossia le impressionanti funzioni basate su intelligenza artificiale generativa che abbiamo già visto sulla serie S24 e che non potevano mancare in questa Fan Edition.

I tablet Galaxy Tab S10 Ultra e Galaxy Tab S10+ fanno un ulteriore passo avanti in termini di produttività, grazie ai grandi display Dynamic AMOLED da 14,6" e 12,4" e all'immancabile S Pen inclusa in confezione. Anche in questo caso, c'è sempre grande attenzione dedicata a Galaxy AI, che adesso ha anche un tasto dedicato sulla tastiera cover (da acquistare separatamente).