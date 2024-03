Samsung sempre più vicina al lancio di Galaxy Ring: le ultime novità

Ora, grazie a The Elec, sono emersi altre interessanti indiscrezioni. Procedendo con ordine, Galaxy Ring dovrebbe debuttare nella seconda metà di quest'anno : probabilmente verrà presentato ufficialmente durante il Galaxy Unpacked previsto per l'estate. Inoltre, sembrerebbe che Samsung avvierà la produzione di massa nel mese di maggio, prevedendo almeno all'inizio circa 400.000 unità. Si tratta di una cifra sicuramente importante, soprattutto considerando che è quasi la metà di ciò che Oura, attuale leader del mercato degli anelli intelligenti, ha venduto da marzo 2022 ad oggi.

Tra l'altro, se la domanda dovesse risultare più alta, Samsung non dovrebbe incontrare grosse difficoltà nell'adeguare la produzione. In tal senso, il fattore di forma ridotto del dispositivo e l'assenza di carenza componenti aiuterebbero l'azienda ad aumentare la produzione di Galaxy Ring in tempi piuttosto stretti.

Infine, è certo che l'anello sarà disponibile in tre colorazioni - oro, argento e nero - e sarà disponibile in varie misure.