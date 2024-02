Samsung e il suo regno senza fine nel mercato TV

Samsung sta vivendo un periodo prospero nel mercato TV da diversi anni. Sono ben 18 anni che Samsung risulta il leader nel mercato delle TV, dei numeri impressionanti per il produttore sudcoreano.

Nelle ultime ore sono arrivati i dati da Omidia, i quali incoronano Samsung come il principale produttore di TV a livello globale anche per il 2023. I dati infatti indicano che Samsung detiene il 30,1% di quota di mercato. In altre parole, 1 televisore su 3 venduto nel 2023 era di Samsung.