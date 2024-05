Tra un po' indosseremo solo Samsung: al polso, al dito o alle orecchie, sarà un'estate densa di novità

Giuso ieri sera, in occasione del rinnovato impegno di Microsoft e Qualcomm su Windows on ARM, Samsung ha annunciato i nuovi Galaxy Book 4, ma questo è solo un gustoso antipasto, perché l'azienda coreana si prepara a un'estate calda (non in senso letterale).

Secondo quanto riportato dal sempre affidabile @evleaks, Samsung lancerà a breve tutti i seguenti prodotti:

Galaxy Buds 3 / Buds 3 Pro

Galaxy Ring

Galaxy Watch FE

Galaxy Watch 7

Galaxy Watch 7 Ultra

Fold 6 / Flip 6

Al netto dei pieghevoli, che sono forse i più scontati, Galaxy Ring, il primo anello smart di Samsung, è senz'altro il prodotto più atteso, ma anche gli smartwatch sono al centro delle attenzioni del produttore, con ben 3 modelli.

Vedremo infatti, per la prima volta, uno smartwatch della serie Fan Edition, ovvero la versioni più economica, ma comunque non entry level, degli omonimi fratelli maggiori. Ciò permetterà a Samsung di offrire una line-up ancora più ampia, con il modello Ultra che andrà testa a testa con Apple Watch Ultra, ovviamente.

Infine, anche se probabilmente saranno i primi ad arrivare, abbiamo anche nuovi auricolari TWS della serie Galaxy Buds, anch'essi declinati in due varianti.

Sarà insomma un'estate a tutto wearable, con una spruzzata di pieghevoli, che forse sono ormai l'aspetto meno interessante, visto che Samsung sembra un po' accontentarsi di ripetere l'esperienza passata piuttosto che di osare. Ma di questo riparleremo a tempo debito.