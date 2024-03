Samsung annuncia le memorie UFS 5.0: un altro passo verso l'IA

Sono trascorsi un paio di anni da quando Samsung Semiconductor annunciò le nuove memorie UFS 4.0 per gli smartphone. Da quel momento, l'azienda coreana impiegò questo hardware sulla serie Galaxy S23, i pieghevoli del 2023 e sugli ultimi top di gamma della serie Galaxy S24. Ora, però, la società ha deciso di voltare pagina e guardare avanti.

Samsung Semiconductor, infatti, ha diffuso una tabella di marcia sulla piattaforma di social media Weixin, confermando i suoi piani per la prossima generazione di soluzioni UFS (Universal Flash Storage). Il documento mette in evidenza che l'azienda coreana intende rilasciare UFS 4.0 4-lane CS l'anno prossimo per poi passare a UFS 5.0 nel 2027. Secondo Samsung Semiconductor, le nuove UFS 4.0 4-lane assicureranno un cambio di passo da circa 4GB/s a 8GB/s. Nel 2027, invece, le memorie UFS 5.0 consentiranno un passo in avanti ancora più ampio, con velocità superiori a 10 GB/s.