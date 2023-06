Samsung lancia la modalità SeeColors sulla gamma di TV 2023: si punta a migliorare l'esperienza degli utenti daltonici

Samsung ha ufficializzato l'aggiunta della modalità SeeColors sulla sua gamma di TV e monitor 2023. Si tratta della funzione dedicata alle persone che soffrono di deficit della visione dei colori (CVD): difatti, questa modalità permette di stabilizzare ed ottimizzare i colori così da supportare chi soffre di CVD. Nello specifico, gli utenti potranno identificare il proprio tipo di CVD e ricalibrare direttamente le impostazioni dello schermo.

La funzione, lanciata nel 2017 come applicazione, ora è integrata direttamente nei menu di accessibilità della TV e dei monitor, così da essere facilmente attivabile. Per i consumatori che hanno già acquistato un modello 2023, sarà disponibile un aggiornamento software che permetterà di aggiungere questa inedita modalità. Inoltre, Samsung ha ottenuto la certificazione "Color Vision Accessibility" da TÜV Rheinland, proprio come riconoscimento della capacità della modalità SeeColors di aiutare le persone con CVD a godersi meglio i contenuti sugli schermi.