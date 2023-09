Samsung presenta il modello da 4TB della serie SSD 990 PRO pensato per gamer e creator

SSD da 4 TB a lato singolo per laptop ultrasottili

Grazie alla NAND ad alta densità V8 1Tb di Samsung e alla tecnologia di stacking della memoria, l'unità 990 PRO da 4 TB è stata progettata con un form factor M.2 a lato singolo, che la rende più sottile di altre unità SSD M.2 a 2 lati. Con un form factor M.2 su un unico lato, il design semplificato offre una capacità di archiviazione elevata e prestazioni sostenibili.

Samsung Magician Software e disponibilità

Il software Samsung Magician garantisce prestazioni ottimali nelle unità SSD mantenendo aggiornati firmware, driver e altre impostazioni. Inoltre, il software supporta la funzionalità RGB per il modello 990 PRO Heatsink, in modo che i giocatori abbiano la possibilità di personalizzare i colori e gli effetti LED. Prevista per settembre 2023, la nuova versione di Magician 8.0 sarà una soluzione software integrata per SSD, SSD portatili, schede di memoria e unità flash USB.

I modelli da 4 TB di capacità del 990 PRO e del 990 PRO con Dissipatore saranno disponibili all'inizio di ottobre 2023. Le versioni da 1TB e 2TB della serie 990 PRO sono attualmente disponibili per l'acquisto.