Samsung annuncia i nuovi monitor da gioco Odyssey OLED: si tratta di G9, G8 e G6

Samsung ha ufficializzato tre nuovi gaming monitor della serie Odyssey . Il produttore presenterà i nuovi prodotti durante il CES 2024 di Las Vegas , tuttavia ha già anticipato alcune specifiche dei monitor. In particolare, tutti e tre avranno uno schermo OLED anti-riflesso e supporteranno diverse tecnologie in grado di migliorare l'esperienza degli utenti durante i giochi.

Passando alle specifiche, sia Odyssey OLED G9 che G8 supporteranno la funzione Multi Control, che consentirà il trasferimento delle immagini e testo ad altri dispositivi Samsung.

Avranno inoltre un hub SmartThings per la connessione dei dispositivi IoT nonché supporteranno Samsung Smart TV e Gaming Hub. Tutti e tre i modelli beneficeranno della certificazione VESA DisplayHDR True Black 400 e garantiranno il supporto alla tecnologia AMD FreeSync Premium Pro. Infine, saranno presenti due porte HDMI 2.1 ed una DisplayPort 1.4. Per quanto riguarda i prezzi, occorrerà attendere il lancio ufficiale che, come accennato all'inizio, avverrà durante il CES 2024 di Las Vegas.