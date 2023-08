Samsung lancia il negozio online dedicato al gaming: ecco Game Portal

Samsung Electronics ha annunciato l'apertura del Samsung Game Portal su Samsung.com, un negozio online dedicato agli appassionati di gaming, progettato per semplificare il processo di navigazione e di acquisto di prodotti come smartphone, TV, monitor da gioco e SSD ad alte prestazioni. Il negozio online è presente in oltre 30 paesi del mondo, a partire da Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna e Brasile.

Tra i prodotti disponibili sul portale sono presenti il Galaxy S23 Ultra, ottimizzato per il gioco mobile grazie alla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 ad alte prestazioni e alla batteria da 5000 mAh; il televisore Neo QLED, che consente agli utenti di giocare in cloud senza una console separata grazie a Samsung Gaming Hub; il monitor Odyssey OLED G9, che offre un'esperienza di gioco immersiva senza precedenti grazie al suo schermo OLED curvo da 49 pollici. Un'altra offerta impressionante è l'unità SSD 990 PRO, che offre velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 7.450 e 6.900 MB/s per un caricamento più rapido dei giochi per PlayStation e PC DirectStorage.