Samsung e NEXON insieme per il primo gioco HDR10+

Samsung ha annunciato il lancio del primo titolo di gioco al mondo con lo standard High Dynamic Range (HDR) 10+ GAMING creato da HDR10+ Technologies LLC: si tratta di "The First Descendant", sviluppato da NEXON, che sarà svelato alla Gamescom 2023. "Siamo entusiasti di unire le forze con NEXON, un vero pioniere dei videogiochi, per presentare il primo titolo GAMING HDR10+ al mondo, 'The First Descendant'", ha affermato Seokwoo Jason Yong, Executive Vice President of the Visual Display Business di Samsung. "Questa è una pietra miliare del gioco che va oltre il semplice progresso tecnologico; rappresenta il continuo impegno di Samsung per migliorare l'esperienza di gioco man mano che la tecnologia si evolve".

In particolare, HDR10+ GAMING è una tecnologia che offre un'esperienza di gioco HDR con colori, contrasto e luminosità più profondi. Inoltre, garantisce una rappresentazione più accurata dei dettagli nelle ombre scure e nelle luci luminosa. Tra l'altro, assicura un gameplay migliorato con risposte quasi istantanee grazie alla bassa latenza e al supporto della frequenza di aggiornamento variabile.

Ritornando al gioco, l'open beta test di "The First Descendant" inizierà il 19 settembre.