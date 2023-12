Samsung sfida Gemini: ecco le novità di Galaxy S24 e One UI 6.1

Gemini ha le potenzialità che spaziano dal riconoscimento delle immagini e video, fino alle capacità di riassumere delle registrazioni audio in totale autonomia. Insomma, si tratta di un grosso valore aggiunto per il contesto smartphone. E a proposito di valori aggiunti, Samsung non intende assolutamente rimanere a guardare.

Parliamo di Samsung perché il gigante sudcoreano sarà il prossimo a lanciare dei dispositivi top di gamma.

Parliamo dei Galaxy S24 che arriveranno tra fine gennaio e inizio febbraio del 2024. Nelle ultime ore sono trapelati importanti leak che puntano proprio su quanta intelligenza artificiale avranno i Galaxy S24 grazie alla One UI 6.1.

Come potete vedere dagli screenshot in basso, condivisi dal leaker Benit Bruhner Pro, la nuova versione della One UI di Samsung includerà un generatore AI di sfondi. Questo generatore potrà creare degli sfondi dal nulla, ricevendo in input informazioni sul soggetto e sul contesto da rappresentare nello sfondo.