Samung lancia i nuovi monitor 2024: tanta IA e una promo lancio da non perdere

Scopriamo tutti i dettagli di questi nuovi dispositivi, con nuove funzioni IA , di intrattenimento e per quanto riguarda la connettività, ma non prima di ricordarvi la nostra selezione dei migliori monitor attualmente sul mercato.

Serie Odissey OLED (2024)

I nuovi Odyssey OLED 2024 sono rappresentati da Odyssey OLED G8 (G80SD) e Odyssey OLED G6 (G60SD). Il G8 vanta uno schermo piatto da 32" con risoluzione 4K UHD (3840 x 2160) e frequenza di aggiornamento di 240Hz, mentre il G6 è dotato di un display QHD da 27" (2560 x 1440), con frequenza di aggiornamento di 360Hz.

Entrambi i modelli incorporano la tecnologia Samsung OLED Safeguard+ per prevenire il burn-in, grazie a un tubo di calore a impulsi e a un sistema di raffreddamento dinamico che consente di dissipare il calore e regolare automaticamente la luminosità per evitare la ritenzione statica dell'immagine.

Il nuovo Odyssey OLED G8 è il primo monitor da gioco Samsung potenziato dall'AI grazie al processore NQ8 AI Gen3, lo stesso utilizzato da Samsung per il TV 2024 8K. Questo chip consente di aumentare la risoluzione dei contenuti fino a quasi 4K quando si utilizza Samsung Gaming Hub1 e le app Smart TV native del monitor per ottenere una maggiore risoluzione durante il gaming e l'intrattenimento.

Con una luminosità di 250 nit (Typ.) e la tecnologia FreeSync Premium Pro, questi monitor offrono un'eccezionale qualità dell'immagine OLED e un gameplay fluido.

La tecnologia OLED Glare Free di Samsung riduce i riflessi per un'esperienza visiva immersiva, completata da un design sottile in metallo, Core Lighting+ per la sincronizzazione dell'illuminazione ambientale e un supporto ergonomico per ottenere la regolazione più confortevole.

Disponibilità e prezzi

I nuovi monitor Odissey OLED sono in preordine sul sito Samsung con spedizione dal 2 agosto ai seguenti prezzi:

Odyssey OLED G6 - G60SD (27 pollici): 899,00 euro

- G60SD (27 pollici): 899,00 euro Odyssey OLED G8 - G80SD (32 pollici): 1.299,00 euro

Vi ricordiamo la promo lancio, che descriveremo in fondo all'articolo in un capitolo dedicato.