Samsung ha risolto i problemi: One UI 6.1 arriva in Europa sui "vecchi" Galaxy

Andiamo a scoprire tutti i dettagli, ricordandovi il nostro approfondimento su come aggiornare un dispositivo Samsung . Brevemente, comunque, per aggiornare un Galaxy basta andare nelle Impostazioni e toccare Aggiornamento software . Ora selezionate il pulsante Scarica e installa .

L'attesa è finalmente finita (e speriamo con essa anche i problemi): Samsung avvia il rilascio della One UI 6.1 i Europa per Galaxy Z Fold 4 , Galaxy S21 e Galaxy S22 .

One UI 6.1 per Galaxy S22: problemi risolti

L'update, da 3 GB, include purtroppo solo le patch di sicurezza di aprile e non di maggio, ed è stato segnalato in Germania.

Evidentemente tutto è stato risolto, perché non solo il rilascio è ripreso, ma si è esteso anche al di fuori del Paese d'origine. I proprietari di Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra in alcuni Paesi europei possono infatti iniziare l'aggiornamento, identificato con la versione firmware S90xBXXU9EXE1 (S908BXXU9EXE1/S908BOXM9EXE1/S908BXXU9EXE1).

Cominciamo con l'argomento più "delicato", i Galaxy S22 . I diretti interessati ricorderanno che la scorsa settimana Samsung aveva ritirato l'aggiornamento , in Corea del Sud, per un problema alla schermata di blocco e al touchscreen.

Anche i Galaxy S21 europei iniziano a ricevere l'ultima One UI

Ma non sono solo i Galaxy S22 a rivere la nuova One UI 6.1 al di fuori della Corea del Sud. Come riportato da Tarun Vats, anche i Galaxy S21 in alcuni Paesi europei si stanno aggiornando, a partire dalla Svizzera.

L'aggiornamento alla One UI 6.1 per Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra, del peso di 2,4 GB e identificato dal numero di versione firmware G99xBXXUAGXDA (G998BXXUAGXDA/ G998BOXMAGXDA/ G998BXXUAGXDA), è infatti ora disponibile.

Come per i Galaxy S22, l'update include le patch di sicurezza di aprile 2024 e non di maggio 2024, e dovrebbe estendersi ad altri Paesi europei nel corso dei prossimi giorni.