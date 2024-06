La One UI 6.1.1 potrebbe rendere la S Pen decisamente più intelligente

Samsung, con la serie Galaxy S24, ha introdotto varie funzionalità di intelligenza artificiale note come Galaxy AI. In tal senso, il lavoro dell'azienda coreana non è affatto concluso, anzi il nuovo pieghevole Galaxy Z Fold 6 potrebbe beneficare di una funzionata riguardante il disegno.

In particolare, stando all'indiscrezione lanciata dal noto tipster Ice Universe, la prossima One UI 6.1.1 implementerà sul pieghevole la funzionalità AI Graffiti. In pratica, si tratta di un'opzione che supporterà gli utenti a disegnare tramite la S Pen, generando le immagini in base agli input degli stessi attraverso i prompt di testo. Tra l'altro, questa funzione sarà rilasciata anche sui dispositivi più vecchi sempre con l'update alla One UI 6.1.1. A questo proposito, potrebbero beneficiarne Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S9, Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Fold 5. Altri hardware, invece, come Galaxy S23 e Galaxy S24, potrebbero ottenere AI Graffiti con l'aggiornamento alla One UI 7.0.