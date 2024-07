La prima beta di One UI 7 con Android 15 arriverà prestissimo, con funzionalità ispirate ad Apple

Dopo tante indiscrezioni e dettagli, sembrerebbe che nella prossima settimana verrà lanciata la prima beta di Android 15 con One UI 7 per Samsung . Si tratta di un update che introdurrà diverse novità, sia all'interfaccia che alle funzionalità.

Quando uscirà Android 15 con One UI 7 su Samsung

Secondo Max Jambor, Samsung rilascerà la prima beta di Android 15 con One UI 7 lunedì 29 luglio, in anticipo di due settimane rispetto a quanto avvenuto l'anno scorso con la One UI 6. Sembrerebbe che questo pacchetto debutterà prima negli Stati Uniti ed in Corea.

Dunque, se questa notizia venisse confermata, è lecito ipotizzare che nei prossimi mesi verranno lanciate una serie di versioni beta, seguite poi dalla versione definitiva verso settembre/ottobre. L'update, tra l'altro, dovrebbe debuttare prima sui dispositivi della gamma Galaxy S24 per poi arrivare sugli altri (pieghevoli inclusi).

Tuttavia, non si hanno certezze ufficiali e non è raro il fatto che Samsung rinvii all'ultimo i suoi aggiornamenti beta.

In attesa di sviluppi, Google, il 18 luglio, ha lanciato sui suoi Pixel la quarta beta di Android 15, che include poche novità e tante risoluzioni di bug. La versione finale dovrebbe arrivare il 13 agosto, quando verranno svelati i nuovi Pixel 9.