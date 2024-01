Samsung vuole lanciare un pieghevole democratico

Samsung è tra le aziende che maggiormente hanno investito negli smartphone pieghevoli (ecco la nostra raccolta dei migliori dispositivi pieghevoli al momento ). Eppure sembra che in Cina non sia l'azienda che ne vende di più . La sua contromisura consisterebbe nel lanciare sul mercato uno smartphone pieghevole entry-level .

Gli smartphone pieghevoli sono cresciuti molto negli ultimi anni, visto che si tratta di dispositivi sicuramente innovativi e che generano un certo appeal. Altro denominatore comune per i pieghevoli è il prezzo di lancio, mai particolarmente basso. Samsung starebbe pensando anche a questo aspetto per il suo futuro.

Quando associamo l'aggettivo entry-level ai pieghevoli dobbiamo ovviamente considerare che non si tratterà di un dispositivo a un prezzo di poche centinaia di euro. Ma possiamo aspettarci che comunque si tratti di uno smartphone che si potrà portare a casa a una cifra consistentemente minore dei circa 1.800 dollari necessari per acquistare Z Fold 5, il più recente pieghevole di Samsung.

Questi dettagli sono emersi dal The Elec, e in realtà non è la prima volta che se ne parla. Il pieghevole economico di Samsung infatti è nell'aria da qualche mese e questo ci fa pensare che effettivamente Samsung ci stia lavorando.

La mossa di Samsung sembra inquadrato soprattutto per il mercato cinese. Come menzionato sopra, in Cina Samsung non è l'azienda che vende più pieghevoli, visto che produttori come Honor e Huawei commercializzano i loro pieghevoli a prezzi mediamente più bassi di quelli chiesti da Samsung.

Secondo i dettagli appena trapelati, dovrebbe trattarsi di un pieghevole particolarmente competitivo in termini di prezzo. Ci sarà da capire se sarà un'esclusiva per il mercato cinese, oppure se potremo approfittarne anche noi in Europa.