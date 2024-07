Samsung porta Matter 1.2 su SmartThings: un nuovo mondo di dispositivi compatibili

Samsung ha le mani in pasta in tantissimi settori della tecnologia, e tra questi c'è anche quello della domotica. Dal punto di vista software SmartThings rappresenta un punto di riferimento per la domotica gestita da Samsung, e con il nuovo aggiornamento è diventato molto più potente .

Perché SmartThings sarà più potente con Matter 1.2

Samsung ha fatto il grande annuncio dell'arrivo di Matter 1.2, l'ultima versione dello standard universale che ha l'obiettivo di permettere la comunicazione tra dispositivi domotici di varie case, per interfacciarli con una piattaforma comune. Si tratta di un annuncio molto importante, che porta SmartThings a essere una delle piattaforme più grandi in termini di dispositivi supportati.

L'arrivo di Matter 1.2 su SmartThings si concretizza con il rilascio dell'aggiornamento appena annunciato da Samsung. Significa che potrete connettere qualsiasi dispositivo smart a SmartThings, come il vostro frigo smart o qualsiasi robot aspirapolvere compatibile con Matter.

Questa novità permetterà quindi di gestire, personalizzare e controllare le notifiche di qualsiasi dispositivo smart compatibile con Matter direttamente da SmartThings.

Si tratta di un passo in avanti importante: in precedenza per alcuni dispositivi smart era già possibile accedere a queste opzioni tramite integrazioni cloud, con Matter 1.2 invece tutto sarà possibile a livello locale.

Tutto questo si tradurrà in una maggiore rapidità nell'accesso alle opzioni, e anche a una migliore efficienza, visto che non si passerà per il cloud. Per non parlare della maggiore tranquillità che avranno gli utenti in termini di privacy. E inoltre, questo supporto allarga notevolmente il raggio di compatibilità di SmartThings, visto che saranno molti di più i dispositivi smart compatibili con la piattaforma di Samsung.

Quanto appena detto vale in termini potenziali. Ora infatti la palla passa agli sviluppatori che dovranno integrare la compatibilità con Matter 1.2 sui singoli dispositivi smart. Al momento infatti lo standard non è particolarmente diffuso ma ci aspettiamo che le cose cambieranno ora che Samsung ha appena introdotto il supporto.

Samsung sorpassa Apple, Google e Amazon

Con questo aggiornamento SmartThings mette la freccia e sorpassa in un solo colpo le principali piattaforme rivali, come Alexa, Google Home e quella di Apple. Queste infatti ancora non hanno integrato il supporto a Matter 1.2. Il tutto considerando che Matter 1.3 è stato già annunciato vi ricordiamo che Matter 1.2 è stato sviluppato congiuntamente proprio da Samsung, Google, Amazon e non solo.

Oltre alla novità che riguarda il supporto di Matter 1.2, Samsung ha introdotto anche altri miglioramenti per SmartThings. Troviamo infatti un nuovo hub trasversale per controllare i dispositivi connessi, e anche la funzionalità Hub Backup per sincronizzare tutte le impostazioni su cloud, utile in caso di cambio del dispositivo centrale di controllo.

Arriva poi SmartThings Energy, la funzionalità dedicata al monitoraggio energetico e che permetterà di gestire in maniera oculata l'apporto energetico agli elettrodomestici connessi con la piattaforma.

L'aggiornamento appena annunciato da Samsung per SmartThings non è ancora in fase di distribuzione.

L'azienda ha riferito che dovrebbe arrivare entro l'estate.