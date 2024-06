Samsung presenta il suo primo display e-ink a colori, potremmo vederlo spesso

Il primo display e-ink a colori presentato da Samsung rappresenta alla perfezione gli sforzi del gigante sudcoreano in questo settore tecnologico. La presentazione del prototipo funzionante è avvenuta durante l'evento Infocomm che si sta tenendo a Las Vegas.

Samsung si conferma ancora una volta un punto di riferimento nel settore dei display , e presenta il primo schermo e-ink a colori . Questa prima presentazione riguarda il suo prototipo, ma presto potremmo vederlo in tanti luoghi pubblici.

Il dispositivo si chiama Samsung TV Color E-Paper e consiste in un pannello digitale da 32 pollici a bassissimo consumo. Il pannnello offre una risoluzione QHD e può visualizzare 60.000 colori. Lo spessore è molto contenuto, visto che corrisponde a 17,9 mm, mentre il peso corrisponde a 2,9 kg se non si considera la batteria.

Il dispositivo integra 8 GB di storage interno per la memorizzazione dei contenuti da visualizzare, presenta la connettività Bluetooth, Wi-Fi e due porte USB Type-C (per alimentazione e trasferimento di file).

Il display una cornice Frame Deco, simile alla TV The Frame di Samsung, la quale è anche sostituibile. Presenta la compatibilità con il supporto a parete VESA 200 x 200.

Considerando tutte queste caratteristiche, il display presentato da Samsung sarà la soluzione perfetta per chi cerca uno schermo con cui proporre contenuti pubblicitari in luoghi pubblici. Visto il suo basso consumo energetico, può funzionare per lunghi periodi anche senza alimentazione a parete, visto che integra una batteria dedicata.

Il modello presentato da Samsung, identificato dal codice EMDX, è ancora alla fase prototipale, ma presto potrebbe arrivare sul mercato e nel nostro quotidiano. L'azienda non ha ancora annunciato quando effettivamente sarà acquistabile.