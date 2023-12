Samsung lancia i primi smartphone con la Key Island: ecco cos'è

Tra i produttori di smartphone sempre al centro dell'attenzione troviamo sicuramente Samsung , l'azienda sudcoreana che praticamente per tutto l'anno lancia nuovi prodotti in questo settore.

Tale Key Island è un elemento di design relativo al profilo laterale degli smartphone di Samsung. Sostanzialmente si tratta di una rientranza del profilo laterale in corrispondenza dei pulsanti del volume e di quello di accensione. Tale rientranza sarebbe applicata ambo i lati. Samsung l'ha presentata come una caratteristica che dovrebbe migliorare la presa sugli smartphone.

Non ci sarebbe dunque nessuna funzione software collegata, come invece avviene per la Dynamic Island che ha reso celebri gli ultimi iPhone presentati da Apple.

Per il resto, Galaxy A15 e A25 non presentano particolari rivoluzioni in termini hardware: troviamo un display Super AMOLED da 6,5 ​​pollici, e un modulo con tre fotocamere posteriori, delle quali la principale sarà in grado di scattare a 50 megapixel.

I due dispositivi saranno annunciati esclusivamente per il mercato vietnamita e saranno disponibili all'acquisto dal prossimo 16 dicembre. I prezzi corrispondono all'equivalente di circa 190 euro per Galaxy A15 e di circa 250 euro per A25. Staremo a vedere se poi arriveranno anche dalle nostre parti.