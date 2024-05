Samsung avrebbe deciso sul processore di Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6

I prossimi pieghevoli di Samsung, Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6, sono dietro all'angolo e quindi diventa più facile leggere indiscrezioni ed ipotesi a riguardo. L'ultima in ordine cronologico è dedicata ai processori che utilizzeranno i nuovi smartphone.

Le anticipazioni trapelate in passato indicavano la possibilità da parte di Samsung di adottare la strategia "dual chip", già vista con la serie Galaxy S. In pratica, a seconda del mercato l'azienda equipaggia il dispositivo con un determinato processore (Exynos oppure Snapdragon). Tuttavia, l'ultima indiscrezione ipotizza il contrario.

Secondo The Elec, sia Galaxy Z Fold 6 che Galaxy Z Flip 6 adotteranno esclusivamente il processore di Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3. Questa presunta decisione, tra l'altro, non sarebbe stata presa per le non confermate preoccupazioni circa le prestazioni o l'affidabilità del chip Exynos 2400.