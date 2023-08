Samsung lancia il proiettore portatile Freestyle Gen 2 dedicato al gaming

Samsung ha annunciato il nuovo proiettore smart e portatile. Si tratta di The Freestyle Gen 2 con Gaming Hub, che consente di trasformare qualsiasi superfice in un schermo fino a 100 pollici. Il proiettore, come già accennato, viene fornito con il Samsung Gaming Hub, che permette agli utenti di giocare ai migliori giochi di Xbox senza la necessità di una console. Difatti, supporta oltre 3.000 giochi di partner come Xbox e NVIDIA GeForce NOW. Tra l'altro, ci sono altri servizi integrati come Spotify, YouTube e Twitch. Non manca poi, il supporto ad una batteria esterna, venduta separatamente.