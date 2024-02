Samsung Quick Share abbraccia Nearby Share di Google: aggiornate l'app!

Samsung e Google non sono mai state così vicine nel segmento Android (ecco i migliori smartphone Android divisi per fascia di prezzo), e questo si traduce in diverse collaborazioni. Tra queste troviamo l'integrazione di Nearby Share in Quick Share, che ora si sta definitivamente concretizzando.

Vi ricordiamo che Nearby Share, conosciuta dalle nostre parti come Condivisione nelle vicinanze, è la funzionalità di Google che permette di condividere in maniera rapida e semplice tutti i tipi di file tra dispositivi Android. Per sua conformazione, abbiamo sempre assimilato Nearby Share ad AirDrop su iOS.