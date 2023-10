Samsung si unisce a Google nella lotta alle "bolle verdi" di Apple

Siamo ormai abituati ai video che vedono Samsung o Google stuzzicare Apple (e viceversa), ma da qualche tempo la GrandeG ha lanciato una vera e propria campagna che non riguarda un telefono, bensì una tecnologia che la casa della mela si rifiuta di adottare: i messaggi RCS (ecco cosa sono).

#GetTheMessage è il nome di questa iniziativa, che vorrebbe spingere Apple ad adottare il "nuovo" standard, più moderno e sicuro, e superare finalmente gli SMS. Ora anche Samsung si unisce al coro, con un nuovo video intitolato "Le bolle verdi e le bolle blu vogliono stare insieme" (sapete come abilitare gli RCS?).

Ma cosa significa tutto questo? In pratica Google da qualche anno sta spingendo all'adozione di uno standard di comunicazione universale, gli RCS (Rich Communication Services) appunto, che consente di comunicare come avviene attraverso WhatsApp o Telegram, ovvero inviando foto e video in alta qualità, condividere adesivi e fare videochiamate tramite un sistema crittografato end-to-end, ma senza dover utilizzare una piattaforma proprietaria.

Se avete uno smartphone Android, potete già utilizzarlo tramite Messaggi di Google, Messaggi di Samsung o altre app compatibili, ma su Apple non potete accedervi. Il motivo? La casa della mela ha iMessage, ovvero la sua piattaforma di messaggistica avanzata, e non ha nessuna intenzione di svantaggiarlo rispetto a uno standard aperto (iMessage è come WhatsApp, ma solo tra iPhone, mentre gli RCS funzionerebbero per tutti).

Il problema è che quando inviate un messaggio RCS a un telefono della mela, questo verrà trasformato in un SMS, che Apple identifica nella sua app Messaggi colorandolo con un fumetto ("bolla") verde.

Se invece comunicate tramite iMessage, le bolle saranno blu. Da noi non è una grande questione, visto che nessuno o quasi utilizza iMessage, ma negli Stati Uniti (dove gli iPhone sono i telefoni più usati) è diventato fonte di frustrazione e bullismo tra i giovani, che hanno il terrore di essere ghettizzati in base al colore delle bolle (questo fenomeno ha riscontri sociali molto profondi, anche quando ci si conosce, e nel 2022 il Wall Street Journal ha pubblicato un articolo a proposito).

Da qui la campagna di Google contro il colore delle bolle, e nell'ultimo video di Samsung, molto semplice, viene mostrate una chat in cui due utenti si lamentano del fatto che i genitori li vogliono tenere separati, come due novelli Romeo e Giulietta.

"Cosa ha mai fatto di male loro il verde? Anche noi siamo bolle", chiede uno di loro (il verde). "E letteralmente chiunque vuole che stiamo insieme", replica l'altro.