Samsung resuscita Galaxy Fit: in arrivo "grosse" novità

Oggi vogliamo andare a parare proprio sui dispositivi indossabili, un settore in cui Samsung ha recentemente rinnovato le carte, grazie alla collaborazione stretta con Google che ha portato Wear OS sui suoi Galaxy Watch . All'orizzonte ci sono delle novità importanti, le quali indicano che Samsung non si accontenta solo degli smartwatch.

Samsung è una delle aziende più trasversali nel settore tech, grazie al suo ruolo in primo piano in tanti settori di mercato della tecnologia, a partire dagli smartphone fino ad arrivare ai dispositivi indossabili come smartwatch e smartband .

Le immagini che trovate in galleria mostrano come dovrebbe apparire Galaxy Fit 3: la novità che ci colpisce subito è la dimensione del display, notevolmente più grande di quanto abbiamo visto per Galaxy Fit 2, il quale aveva un display da 1,1".

Il display di Fit 3 sembra grande al punto da farci venire il dubbio se catalogare il dispositivo come uno smartwatch o come una smartband.

Sul retro del quadrante vediamo i classici sensori ottici per la rilevazione dell'attività cardiaca. Mentre sul cinturino vediamo quello che sembra lo stesso meccanismo di rilascio presente sul cinturino di Galaxy Watch 6, il quale dovrebbe rendere più semplice la manutenzione e il cambio cinturino.

Al momento non sono trapelati dettagli su quando Galaxy Fit 3 potrebbe debuttare sul mercato. Trattandosi di un dispositivo indossabile possiamo aspettarci un lancio in concomitanza di altri debutti illustri. Allora ci viene subito in mente l'evento che si terrà a inizio 2024 per presentare i nuovi Galaxy S24.