Possibili problemi di Samsung con Android 15 e One UI 7: aggiornamento rinviato a tempo indeterminato?

Notizie preoccupanti per gli utenti Samsung. Sembrerebbe, infatti, che il lancio della beta di Android 15 verrà posticipato a data da destinarsi. In precedenza, invece, il nuovo sistema operativo con la One UI 7 pareva pronto ad essere svelato pubblicamente alla fine del mese scorso, ma così non è accaduto.

I possibili motivi del ritardo di Android 15 e One UI 7

Alcune fonti hanno ipotizzato che Samsung avrebbe deciso di ritardare l'uscita della beta di Android 15 e One UI 7 per concentrarsi sull'update alla One UI 6.1.1. Ice Universe e Chun Bhai, che in passato si sono rivelati fonti attendibili, hanno affermato che la beta di Android 15 avverrà "nel prossimo futuro" (Ice Universe) mentre Chun Bhai ha spiegato che il lancio è stato "rinviato a data da destinarsi", aggiungendo che c'è "bassa fiducia" in un possibile debutto ad agosto.

Passando ai motivi di questa svolta, in passato si è parlato di bug e vari problemi con l'aggiornamento, tuttavia sembrerebbe che i piani originali siano stati modificati per via del lancio ritardato di One UI 6.1.1. Va aggiunto, poi, che anche Google sembra essere andata leggermente lunga sul debutto di Android 15. Difatti, pare che i nuovi Pixel 9 verranno lanciati con a bordo Android 14 (del resto, anche le patch di sicurezza di agosto sono basate su questa versione del sistema operativo). Dunque, si può ipotizzare che la nuove versione non arriverà almeno fino a settembre. In attesa di ulteriori novità su questa vicenda, dalle indiscrezioni del passato sembrerebbe che la nuova One UI 7 includerà varie novità, tra cui alcune ispirate da Apple, come presunte funzionalità simili alla Dynamic Island ed alle Live Activies di Cupertino.

Guide dedicate a Samsung Galaxy