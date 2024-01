Samsung rivela la data di lancio di Galaxy S24: tutto a ritmo di AI

Nell'anno appena iniziato vedremo tante novità per il settore smartphone, e tra queste ci saranno subito quelle di Samsung. Il colosso sudcoreano infatti prepara il lancio della nuova serie Galaxy S24. Nelle scorse settimane abbiamo assistito a diverse anticipazioni che riguardano proprio i nuovi top di gamma di Samsung. Nelle ultime ore sono trapelati però degli interessanti dettagli che riguardano l'evento di presentazione ufficiale. Come avviene ormai da anni, Samsung presenterà i nuovi top di gamma con il suo evento Galaxy Unpacked. E, forse per errore, ha appena rivelato quando si terrà quello per i nuovi Galaxy S24. Come vedete dal video in basso, allegato al post condiviso da Samsung Australia, la presentazione dei nuovi Galaxy S24 si terrà il prossimo 18 gennaio dalle ore 19 italiane.

Il post, probabilmente pubblicato in anticipo per errore dalla divisione australiana di Samsung, mostra anche come i nuovi top di gamma Samsung saranno particolarmente focalizzati sull'intelligenza artificiale. Si parla addirittura di Galaxy AI is coming. Possiamo quindi aspettarci degli smartphone particolarmente ottimizzati con l'intelligenza artificiale, con funzionalità esclusive. In pratica, possiamo aspettarci i diretti rivali dei Pixel 8 sotto il punto di vista dell'intelligenza artificiale.