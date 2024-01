L'IA obbligherà Samsung a una scelta: far pagare o meno gli utenti? Le prime parole ufficiali

In caso non fosse chiaro, alla presentazione dei nuovi Galaxy S24, Samsung ha prestato particolare attenzione a un aspetto: le capacità legate all'intelligenza artificiale (se state cercando uno strumento IA per il vostro telefono, date un'occhiata alle migliori app disponibili).

I nuovi telefoni del marchio coreano sono infatti in grado di applicare le potenzialità della "nuova" tecnologia a tutto campo, dalla traduzione delle telefonate in tempo reale all'Assistente Chat, ma Samsung ha specificato che gli enormi investimenti nel campo non saranno a fondo perduto.