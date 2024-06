Altro che Ritorno al futuro: Samsung ha creato le scarpe che tutti i nerd vorranno

Si chiamano Samsung Shortcut Sneaker e ce ne sono solo sei esemplari. Sono le nuove scarpe del futuro create da Samsung, esclusivissime e tecnologiche, che consentono di avviare azioni sullo smartphone con semplici movimenti dei piedi (se vi piacciono le scarpe, non perdetevi il nostro approfondimento su come funziona StockX ).

Design dei telefoni Galaxy, brillantini e sensori

Se vi è mai capitato di voler far partire una chiamata con una camminata "moonwalk", le nuove scarpe Samsung sono il prodotto per voi. Create dal designer Roel Van Hoff e prodotte in collaborazione con Cheil Benelux, Elitac Wearables e Bruut Amsterdam, le Samsung Shortcut Sneaker consentono di effettuare diverse azioni sul telefono con semplici movimenti dei piedi.

I trigger disponibili e le scorciatoie specifiche non sono stati rivelati, ma Samsung ha menzionato proprio il passo di danza moonwalk (sì, quello famoso di Michael Jackson) e il fatto che è possibile usarlo per effettuare chiamate o riprodurre musica dal telefono.

Metterci le mani sopra è praticamente impossibile

Come abbiamo anticipato, le scarpe sono disponibili in soli sei esemplari, e non sono in vendita in quanto sono un concept. Per ottenerne un paio, bisogna essere iscritti a Samsung Members nei Paesi Bassi, e partecipare al concorso dedicato, aperto fino al 9 luglio 2024. Samsung annuncerà i vincitori il 15 luglio 2024.

Non è la prima volta che vediamo capi d'abbigliamento smart di questo tipo, e Google stessa ha cancellato il programma Jacquard che consentiva di effettuare azioni sul telefono da giacche o zaini, quindi è difficile dire se questa idea possa avere uno sbocco.

Anche la stessa Samsung aveva proposto delle scarpe smart un po' di anni fa, quindi è meglio non fare troppo affidamento su una possibile evoluzione commerciale. Per il momento, accontentatevi del video di presentazione e dell'annuncio di Samsung.