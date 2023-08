La nuova SD di Samsung diventerà indispensabile per i professionisti

Samsung ha ufficializzato la nuova scheda di memoria flagship UHS-I modello "PRO Ultimate" nei formati microSD e SD full-size. La nuova line-up PRO Ultimate vanta una capacità fino a 512 GB e una straordinaria velocità di lettura sequenziale fino a 200 MB/s. "Visto il volume crescente di contenuti in alta risoluzione generati da dispositivi quali droni, action camera e fotocamere DSLR, i creativi professionisti sentono la necessità di lavorare in modo agevole con contenuti di grandi dimensioni in fase di scrittura, lettura e trasferimento dati", ha dichiarato Hangu Sohn, Vice Presidente del Memory Brand Product Biz Team di Samsung Electronics. "Poiché i creator si aspettano velocità e prestazioni elevate dalle schede di memoria, le nuove Samsung PRO Ultimate soddisfano queste esigenze in modo ineccepibile grazie alla tecnologia avanzata dei controller e a peculiarità come la protezione polivalente".

Ottime velocità di lettura e scrittura

Le schede PRO Ultimate garantiranno una velocità di lettura fino a 200 MB/s e una velocità di scrittura di 130 MB/s. A prescindere dalla capacità, queste velocità di lettura/scrittura ad elevate prestazioni consentono il trasferimento senza interruzioni di file pesanti, tra cui video in 4K a elevatissima definizione (UHD) e Full HD (FHD) con supporto per classe di velocità video 30 (V30).

Inoltre, la scheda microSD PRO Ultimate è conforme all'App Performance Class A2.

Affidabilità e durata

L'affidabilità delle prestazioni è assicurata dal miglioramento del motore dell'ECC (error correction code) e dalla funzionalità di protezione polivalente che garantisce una memorizzazione dei dati più sicura per periodi prolungati. Grazie all'aggiornamento del codice Low Density Parity Check (LDPC) dell'ECC dal motore da 1 KB al motore da 2 KB, PRO Ultimate assicura una durata prolungata per un maggiore volume di cicli di scrittura e cancellazione.

PRO Ultimate garantisce una costanza di utilizzo anche in ambienti sfidanti grazie a funzionalità quali la protezione contro l'acqua fino a 72 ore a una profondità di due metri, il design anti-caduta da altezze fino a cinque metri, la protezione anti-usura fino a 10.000 swipe e la protezione contro i raggi X e i campi magnetici.