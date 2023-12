Samsung lancia la prima scopa elettrica con AI integrata

Samsung ha annunciato il lancio della nuova generazione di scope elettriche Samsung Jet, una serie di prodotti accomunati da forza aspirante e performance di lunga durata grazie anche alla completa lavabilità di filtri, cicloni e serbatoio.

BESPOKE Jet AI: la scopa elettrica con AI certificata da UL Solutions

Il modello BESPOKE Jet AI, grazie al Digital Inverter del Motore HexaJet, arriva fino a 280W di forza aspirante, diventando così la scopa elettrica più potente della gamma Samsung. BESPOKE Jet AI è anche la prima scopa elettrica dotata di intelligenza artificiale certificata da UL Solutions. La modalità AI Cleaning classifica il tipo di pavimento e regola automaticamente la forza aspirante necessaria e il numero di giri della spazzola. Tra l'altro, questa modalità è in grado di ridurre il consumo della batteria fino al 14%. BESPOKE Jet AI ha una rotazione di 180°, anche laterale. Inoltre, per una maggiore precisione nella pulizia, il LED presente sulle spazzole Active Dual LED e Slim LED+ illumina la superficie da pulire rivelando la polvere, per non lasciar spazio allo sporco.

Clean Station: igiene in tutte le fasi della pulizia

La Clean Station integrata in BESPOKE Jet AI svuota automaticamente il serbatoio evitando all'utente il contatto con la polvere, ricarica una delle due batterie in dotazione e funge da elegante supporto per il dispositivo quando non è in uso. A svuotamento ultimato, la Clean Station chiude automaticamente il coperchio del serbatoio della polvere: pratico ed igienico.