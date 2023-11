Samsung "svela" i dettagli della fotocamera di Pixel 8 e 8 Pro

Osservando le specifiche tecniche, si tratta di un sensore simile all'ISOCELL GN1: per questo motivo, viene visto come il suo naturale successore. Inoltre, come già accennato all'inizio, dovrebbe trattarsi del sensore con cui sono stati equipaggiati i nuovi smartphone di Google. Tuttavia, in precedenza, si pensava che la serie Pixel 8 utilizzasse il Samsung GNV semi-personalizzato . A riguardo, però, le cose sembrano siano andate diversamente, anche perché Samsung, sul proprio sito, parla quasi soltanto dell'ISOCELL GNK.

Samsung ha ufficialmente presentato un nuovo sensore per la fotocamera, ovvero l'ISOCELL GNK, il successore dell'ISOCELL GN1. Probabilmente si tratta del sensore utilizzato su Pixel 8 e Pixel 8 Pro , soprattutto considerando le specifiche tecniche. Entrando nei dettagli della notizia, ISOCELL GNK offre una risoluzione di 50 MP con una dimensione in pixel di 1,2 μm e una dimensione fisica di 1/1,3 pollici. Supporta, tra l'altro, l'acquisizione a 24 fps con risoluzione 50 MP e fino a 90 fps a 12,5 MP. Inoltre, il nuovo sensore di Samsung supporta anche Staggered HDR, Smart-ISO Pro e una manciata di output RAW.

In ogni caso, la certezza su questo aspetto non si ha ancora visto che Google non ha ancora dichiarato ufficialmente quale sensore fotografico utilizzi sui suoi Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Infine, restando in questo ambito, secondo DxOMark, Pixel 8 Pro, come prestazioni fotografiche, si trova al terzo posto, a pari merito con Oppo Find X6 Pro.