Samsung Shop App: l'azienda presenta l'inedita esperienza di shopping mobile

Samsung Electronics Italia ha presentato la nuova applicazione dedicate allo shopping mobile: si tratta di Samsung Shop App, che permetterà di acquistare facilmente e, contestualmente, di usufruire di vantaggi esclusivi. In particolare, gli utenti avranno la possibilità di visualizzare con immediatezza i prodotti, suddivisi in varie categorie: dagli smartphone agli elettrodomestici, dai TV ad audio e monitor. In base ai propri interessi, gli utenti otterranno dei consigli e potranno gestire gli ordini effettuati.

In tal senso, dopo aver effettuato l'accesso con il proprio Samsung Account, gli utenti avranno l'opportunità di vedere lo stato dei propri ordini nonché consultare la cronologia degli acquisti passati. Tra l'altro, sarà visualizzabile la lista dei desideri, il saldo punti Rewards, i codici sconto dedicati e tanto altro ancora. Per quanto riguarda la navigazione, sarà abbastanza semplice, soprattutto grazie alla tecnologia curata da Samsung. Non mancherà, poi, un servizio di supporto che consentirà di ricevere informazioni sui prodotti direttamente da esperti dell'azienda coreana.