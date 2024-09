I pieghevoli non sono più la novità, il nuovo orizzonte di Samsung è arrotolabile

Sia chiaro, non è la prima volta che si parla di smartphone dotati di display arrotolabili. Sicuramente non è usuale apprendere di rumor che indicano un lancio a breve sul mercato consumer di dispositivi del genere. Proprio quello a cui starebbe lavorando Samsung.

L'evoluzione per Samsung è uno smartphone arrotolabile?

Stando a quanto recentemente riferito da The Elec, Samsung starebbe lavorando a una tipologia di smartphone completamente inedita, almeno se guardiamo al mercato consumer. Parliamo dello smartphone arrotolabile.

Si tratta di un dispositivo dotato di display avvolgibile, una tipologia che nel corso degli anni abbiamo visto in diversi brevetti, e in alcuni prototipi mostrati al grande pubblico.

La novità è che ora Samsung farebbe sul serio, e sarebbe quasi pronta a lanciare un dispositivo del genere sul mercato.

Tale dispositivo avrebbe un display che, quando è completamente srotolato, ha una diagonale da ben 12,4". La fotocamera, almeno quella anteriore, sarebbe integrata sotto di esso. Una soluzione che abbiamo visto su alcuni dispositivi già lanciati sul mercato ma che finora non ha convinto in termini di performance.

Il resto delle specifiche tecniche è ancora ignoto. Sarà molto interessante capire come Samsung intende integrare tutti i componenti hardware in un dispositivo di tale particolarità.

Alla base della scelta di Samsung ci sarebbe la sempre più crescente competizione nel settore degli smartphone pieghevoli. Ormai vediamo aziende come Google, Huawei, OnePlus e non solo lanciare con una certa regolarità i loro dispositivi pieghevoli. In questo contesto, abbiamo visto Honor lanciare il suo nuovo Magic V3, particolarmente interessante per il suo spessore notevolmente ridotto rispetto ai pieghevoli di Samsung.

Inoltre, sono già emersi i primi rumor che indicano soluzioni avanzate rispetto ai "classici" pieghevoli, con Huawei, ad esempio, che ha appena ufficializzato in Cina il suo primo smartphone tri-fold, il Mate XT Ultimate Design.

I rumor appena emersi indicano delle tempistiche di lancio che si posizionano nel 2025. Staremo a vedere se il prossimo anno sarà davvero quello buono per vedere lo smartphone arrotolabile di Samsung.