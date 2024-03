Samsung gioca sull'effetto nostalgia con Galaxy Ring: ripercorriamo la storia dei suoi indossabili dal 1999

Non sembra particolarmente comodo a guardarlo adesso, ma nel 1999 SPH-WP10 era uno scorcio nel futuro: un telefono al polso! Samsung ripercorre la storia dei suoi indossabili con un'infografica che parte da 25 anni fa , facendoci rivivere momenti indimenticabili per arrivare ai giorni nostri con il nuovo Galaxy Ring .

La storia degli indossabili

Iniziamo appunto dal 1999 e da quel mitico SPH-WP10 dal sapore di Megaloman. Era il primo orologio commerciale con capacità telefoniche, dotato di schermo LCD monocromatico retroilluminato e pulsanti fisici per navigare tra i menu. Ah, e si poteva chiamare un contatto usando i comandi vocali, ma la disponibilità era limitata, così come nel 2000 con SPH-S100 , un orologio con capacità telefoniche da 1.000 dollari molto meno ingombrante.

Sono gli anni più importanti per gli smartwatch dell'azienda, che riesce a trovare la quadratura del cerchio, si direbbe, passando dai primi Gear con schermo quadrato al Gear S2, che anticiperà una serie di soluzioni in uso ancora oggi, come lo schermo circolare, la corona rotante e il pagamento con NFC. Il retaggio di Dick Tracy è sempre forte, e infatti Gear S supporta la connettività 3G per parlare senza smartphone.

Arriva inoltre il primo Gear Fit, dotato di schermo curvo (allora diversi produttori puntavano molto sugli schermi curvi), poi seguito dal Gear Fit Pro e dal Gear Fit 2, mentre nel 2016 vengono lanciati i primi auricolari dell'azienda, i Gear IconX.

Nel 2018, cambia tutto: il nome Gear è abbandonato e gli orologi vengono chiamati Galaxy Watch. Lo stesso avviene nel 2019 per la serie Fit, che abbandona lo schermo curvo, e per gli auricolari, che diventano Galaxy Buds. Sempre nel 2019 Samsung prova a lanciare la serie Active dei suoi Galaxy Watch, a cui però non darà grande seguito