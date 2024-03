Samsung cessa il supporto software per questi due smartphone

Negli ultimi due anni Samsung ha aumentato la durata del supporto software per i suoi dispositivi. Ad esempio, l'ultima serie di Galaxy S24 riceverò aggiornamenti software per ben sette anni: in pratica, riceverà addirittura l'update che introdurrà Android 21. Ovviamente, però, ci sono alcuni smartphone, a partire da quelli più vecchi, che non riceveranno più alcun supporto.

Tra questi, troviamo Galaxy Note 10 Lite e l'S10 Lite, entrambi giunti alla fine del proprio percorso. Dunque, se i possessori di questi dispositivi preferiscono avere con sé uno smartphone sempre aggiornato, dovranno decidere di cambiare. In particolare, risultano piuttosto importanti gli aggiornamenti di sicurezza, soprattutto perché le minacce pericolose sono sempre più frequenti ed avere un device aggiornato può risultare fondamentale.