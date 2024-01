Samsung The Frame non sarà solo un Smart TV!

Lo smart TV The Frame di Samsung ha riscosso un buon successo negli ultimi anni. Uno dei motivi di tutto ciò è rappresentato sicuramente dal design, a partire dalle cornici personalizzabili. Inoltre, particolarmente apprezzata è la funzionalità che consente di mostrare numerose opere d'arte quando lo schermo di The Frame è inattivo.

Per continuare sulla scia di questo successo, Samsung avrebbe pensato di estendere il marchio The Frame in altri ambiti, come quello degli altoparlanti musicali. In particolare, l'azienda sta progettando il nuovo Music Frame, appunto un altoparlante musicale che potrebbe essere la risposta della società coreana al dispositivo con cornice realizzato da Sonos/Ikea Symfonisk.