L'IA ora è anche sui TV, per vedere e sentire meglio: ecco tutte le novità di Samsung

Quelli di Samsung sono in generale tra i migliori TV del mercato e l'azienda è leader di vendite da ben 18 anni: anche per questo, negli anni l'azienda coreana si è potuta permettere di osare nel mercato, sia con modelli particolari dedicati (come la linea Lifestyle, con i The Frame in testa), sia con specifiche tecniche all'avanguardia, tra cui citiamo i primi modelli con risoluzione 4K prima e 8K poi. Nel 2024 la parola d'ordine del mercato tech è intelligenza artificiale e, ovviamente, non poteva mancare un po' di IA neanche sui TV: a tal proposito, la nuova lineup di Samsung integra processori che sfruttano l'intelligenza artificiale per ottimizzare audio e video, in modo molto interessante.

Neo QLED 8K

I super top di gamma di quest'anno sono i modelli della linea Neo QLED 8K: come suggerisce il nome, parliamo di televisori con altissima risoluzione 8K. Ma al di là della risoluzione, la novità più importante della gamma è il nuovo processore NQ8 AI Gen 3, dotato di una NPU (Neural Processing Unit) che garantisce una velocità raddoppiata nelle operazioni di IA rispetto alla generazione precedente. Ma a cosa serve l'intelligenza artificiale su una TV? In primo luogo, può servire a sfruttare adeguatamente la risoluzione 8K: dato che i contenuti in questo formato sono ancora pochi, Samsung ha sviluppato la tecnologia 8K AI Upscaling Pro per eseguire upscaling delle immagini, adattandole al meglio agli 8K. Inoltre, l'AI Motion Enhance Pro migliora automaticamente la fluidità delle immagini (ideale per lo sport), mentre la Real Depth Enhancer Pro modifica la profondità della scena per dare ancora più immersività. C'è poi l'AI Auto Game Mode, che entra in funzione automaticamente durante i giochi per ottimizzare la resa delle immagini a seconda della tipologia di gioco e, forse ancor più interessanti, ci sono anche ottimizzazioni per l'audio. Ad esempio, l'Active Voice Amplifier Pro è in grado di estrarre i dialoghi dal rumore di fondo, al fine di alzare il volume delle voci per renderle udibili anche durante le scene più concitate, mentre l'Adaptive Sound Pro regola automaticamente l'audio in base al contenuto e all'acustica della stanza, per ottenere il miglior suono possibile in ogni condizione. La linea Neo QLED 8K è disponibile in due modelli, QN900D e QN800D, e nelle dimensioni di 65, 75 e 85 pollici.

Neo QLED 4K e OLED

Le altre due linee di TV della società sono Neo QLED 4k e OLED, dotate di processore NQ4 AI Gen2. Anche se le applicazioni sono ridotte rispetto ai top di gamma, anche in questo caso si fa ampio uso dell'intelligenza artificiale, con supporto alla tecnologia Real Depth Enhancer Pro e Quantum Matrix, che garantisce il miglior contrasto possibile anche nelle scene più complesse. Inoltre, tra le novità di quest'anno vale la pena citare anche che i pannelli Samsung sono i primi Pantone Validated, ossia con la certificazione dell'affidabilità colore di Pantone. Per quel che riguarda i modelli OLED, inoltre, Samsung ha introdotto un nuovo rivestimento del display che riduce moltissimo le rifrazioni della luce, eliminando quindi quel fastidioso effetto riflesso che si nota spesso con gli OLED. I nuovi TV OLED sono disponibili in tre modelli - S95D, S90D e S85D - che vanno da 42 a 83 pollici, mentre i TV Neo QLED 4K saranno disponibili in dimensioni che vanno da 55 a 98 pollici.

Soundbar e non solo: arriva Music Frame

Durante la presentazione non è mancata l'attenzione al comparto audio, con la presentazione di nuove soundbar da abbinare ai TV (come le sottilissime S800D e S700D) o il nuovo modello della serie Q, la Q990D, che vanta una configurazione a 11.1.4 canali con Dolby Atmos wireless. Tutti i modelli supportano l'utilissima tecnologia audio Q-Symphony, che sincronizza l'audio tra TV e soundbar e fa sì che il suono possa essere emesso da entrambi i dispositivi, per avere un audio ancora più coinvolgente. Ma sul front audio, la novità più importante è sicuramente Music Frame: un nuovo speaker wireless dal formato quadrato pensato per essere appeso, con una grande attenzione al design (oltre che al suono, davvero ottimo). La sezione centrale, che ospita una stampa, può essere sostituita per personalizzare il design del dispoitivo. Anche in questo caso non manca il supporto a Q-Symphony ed è anche possibile associare due Music Frame diversi per usarli come canale destro e sinistro abbinati alla TV. Per maggiori informazioni su Music Frame, vi rimandiamo alla nostra anteprima dal CES.

Promozioni di lancio

Promo TV Acquistando un TV Samsung entro il 14/05/2024, sarà possibile ricevere in regalo una Soundbar del valore massimo di 1.499 € (la soundbar ricevuta in omaggio varia in base al TV acquistato). Dal portale Trade UP, invece, acquistando un TV Samsung entro il 14/05/2024 si potrà richiedere il ritiro del proprio TV usato RAEE per ricevere fino a 500 € di sconto. Infine, la promozione Made for Italy:, acquistando dal 24/04/2024 al 30/06/2024 uno dei modelli di Smart TV Samsung permetterà agli utenti di usufruire dei servizi offerti dai nostri partner legati al mondo intrattenimento, gioco, lighting, fitness e food.